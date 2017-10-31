Путин ратифицировал договор с Белоруссией о создании единой системы ПВО

В Избранное

Москва, 31 октября. Глава России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Белоруссией, в котором говорится о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск двух стран. Об этом со ссылкой на опубликованный на портале правовой информации документ сообщает RT.

Кроме того, Владимир Путин ратифицировал договор о совместной охране воздушной границы Союзного государства, а также о создании общей системы ПВО.

Соответствующий закон 20 октября текущего года приняла Государственная Дума РФ, Совет Федерации одобрил законопроект 25 октября.

Напомним, ранее президент России подписал закон об ужесточении ответственности автолюбителей за непропуск пешеходов и велосипедистов. Согласно документу, максимальная планка штрафа за допущенное нарушение поднимется с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей.