Осмаев рассказал о деталях нападения под Киевом

В Избранное

Киев, 31 октября. Супруг убитой под Киевом Амины Окуевой Адам Осмаев рассказал о деталях покушения.

По словам мужчины, которые приводят «Известия», автомобиль, на котором ехали Окуева и Осмаев начали обстреливать на железнодорожном переезде у поселка Глеваха, что в Киевской области.

«Я сколько мог проехал, потому что нападавшие попали также в двигатель, машина остановилась. Пытался оказать первую помощь, но ей попали в голову», — сообщил детали Адам Осмаев.

Также мужчина добавил, что считает случившееся под Киевом ни много, ни мало покушением на себя и супругу, и заявил, что видит в обстреле след некой террористической группировки.

Как напоминает «Газета.ru», в понедельник на Украине в Киевской области была убита участница силовой операции в Донбассе Амина Окуева.

