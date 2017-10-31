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Новости Сирии
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Украина
Осмаев рассказал о деталях нападения под Киевом
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    Осмаев рассказал о деталях нападения под Киевом

    5:00  31 Октября 2017  /обновлено: 5:01  31 Октября 2017
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    Осмаев рассказал о деталях нападения под Киевом

    Киев, 31 октября. Супруг убитой под Киевом Амины Окуевой Адам Осмаев рассказал о деталях покушения.

    По словам мужчины, которые приводят «Известия», автомобиль, на котором ехали Окуева и Осмаев начали обстреливать на железнодорожном переезде у поселка Глеваха, что в Киевской области.

    «Я сколько мог проехал, потому что нападавшие попали также в двигатель, машина остановилась. Пытался оказать первую помощь, но ей попали в голову», — сообщил детали Адам Осмаев.

    Также мужчина добавил, что считает случившееся под Киевом ни много, ни мало покушением на себя и супругу, и заявил, что видит в обстреле след некой террористической группировки.

    Как напоминает «Газета.ru», в понедельник на Украине в Киевской области была убита участница силовой операции в Донбассе Амина Окуева.
     

    Автор: Константин Терехов
    #киев #адам осмаев #амина окуева
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