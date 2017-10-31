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Москва, 31 октября. Россия должна сохранить возможность нанесения ответного удара по территории США и уйти от разработанных в 90-е годы моделей экономики. Такое мнение в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» озвучил политолог Сергей Михеев.

Говоря об антироссийских санкциях Владимир Соловьев отметил, что они направлены против российского военно-промышленного комплекса и его покупателей его продукции за рубежом. С вопросом о том, что в этой ситуации делать Москве телеведущий обратился к политологу Сергею Михееву.

Эксперт заявил, что Россия должна сохранить возможность нанесения удара по территории США.

«У России обязательно должна сохраниться возможность нанесения ответного удара по вероятному противнику, конкретно по Соединенным Штатам Америки», — заявил политолог Сергей Михеев.

По мнению политолога, пока Россия сохраняет возможность нанести удар, США будет очень «ограничена в маневре». Эксперт подчеркнул, что американцы могут применять военную силу в тех уголках мира, где они не ждут ответа и «где это будет в целом безнаказанно». Возможность нанесения ответного удара по территории США Михеев назвал важным сдерживающим обстоятельством.

Михеев подчеркнул, что речь не идет о запредельной гонке вооружений, а лишь о поддержании паритета.

«Я думаю что здесь можно найти оптимальное соотношение затрат, для того чтобы этот статус-кво сохранять», — заявил политолог.

В качестве второго компонента успешного противостояния санкциям США, Михеев назвал укрепление экономики. Политолог подчеркнул, что России нужно выстраивать новую экономическую стратегию и уходить от базовых моделей, которые были разработаны еще в 90-е годы прошлого века.