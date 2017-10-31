Белый дом не просит у Конгресса право действовать против Асада — глава Госдепа

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Вашингтон, 31 октября. Белый дом не просит у Конгресса разрешение действовать конкретно против президента Сирии Башара Асада.

Как передает ТАСС, об этом в сенате, на слушаниях, посвященных использованию Трампом вооруженных сил, в комитете по иностранным делам заявил государственный секретарь Рекс Тиллерсон.

При этом глава внешнеполитического ведомства США заявил, что если действующей американской администрации потребуются такие полномочия, то она обратится к законодателям.

Как напоминает «Газета.ru», ранее Рекс Тиллерсон в сенате заявил, что власти Соединенных Штатов ведут работы по созданию новых зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике.