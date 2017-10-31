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Новости Сирии
Белый дом не просит у Конгресса право действовать против Асада — глава Госдепа
Новости Сирии
Белый дом не просит у Конгресса право действовать против Асада — глава Госдепа
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    Белый дом не просит у Конгресса право действовать против Асада — глава Госдепа

    4:37  31 Октября 2017
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    Белый дом не просит у Конгресса право действовать против Асада — глава Госдепа

    Вашингтон, 31 октября. Белый дом не просит у Конгресса разрешение действовать конкретно против президента Сирии Башара Асада.

    Как передает ТАСС, об этом в сенате, на слушаниях, посвященных использованию Трампом вооруженных сил, в комитете по иностранным делам заявил государственный секретарь Рекс Тиллерсон.

    При этом глава внешнеполитического ведомства США заявил, что если действующей американской администрации потребуются такие полномочия, то она обратится к законодателям. 

    Как напоминает «Газета.ru», ранее Рекс Тиллерсон в сенате заявил, что власти Соединенных Штатов ведут работы по созданию новых зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике.

    Автор: Константин Терехов
    #сша #сирия #башар асад #рекс тиллерсон
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