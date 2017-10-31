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ВС США и РФ сохраняют канал связи по действиям в Сирии — глава Пентагона
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    ВС США и РФ сохраняют канал связи по действиям в Сирии — глава Пентагона

    4:27  31 Октября 2017
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    ВС США и РФ сохраняют канал связи по действиям в Сирии — глава Пентагона

    Вашингтон, 31 октября. Вооруженные силы Соединенных Штатов и Российской Федерации сохраняют канал связи по действиям в Сирии на разных уровнях.

    Как сообщает ТАСС, об этом глава Пентагона заявил, выступая в сенате на слушаниях по применению за рубежом военной силы США, в комитете по иностранным делам сената американского Конгресса

    «Мы устраняем с Москвой конфликтные ситуации на разных уровнях», — отметил Джеймс Мэттис, добавив, что считает происходящее в Сирии «самым сложным полем боя», с которым он когда-либо сталкивался.

    Как напоминает RT, ранее министр обороны США заявлял, что Вашингтон привержен дипломатическому урегулированию вопроса с КНДР, при этом имея и несколько силовых вариантов.

    Автор: Константин Терехов
    #россия #сша #сирия #джеймс мэттис
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