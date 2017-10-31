ВС США и РФ сохраняют канал связи по действиям в Сирии — глава Пентагона

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Вашингтон, 31 октября. Вооруженные силы Соединенных Штатов и Российской Федерации сохраняют канал связи по действиям в Сирии на разных уровнях.

Как сообщает ТАСС, об этом глава Пентагона заявил, выступая в сенате на слушаниях по применению за рубежом военной силы США, в комитете по иностранным делам сената американского Конгресса

«Мы устраняем с Москвой конфликтные ситуации на разных уровнях», — отметил Джеймс Мэттис, добавив, что считает происходящее в Сирии «самым сложным полем боя», с которым он когда-либо сталкивался.

Как напоминает RT, ранее министр обороны США заявлял, что Вашингтон привержен дипломатическому урегулированию вопроса с КНДР, при этом имея и несколько силовых вариантов.