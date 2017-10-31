Тиллерсон заявил о работе по созданию новых зон деэскалации в Сирии

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Вашингтон, 31 октября. Власти Соединенных Штатов ведут работы по созданию новых зон деэскалации в Сирии.

Как передает ТАСС, об этом в сенате на слушаниях, касающихся применения военной силы, в комитете по иностранным делам заявил глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон.

«Мы успешно установили одну зону деэскалации на юго-западе Сирии вместе с Российской Федерацией. Кроме того, мы работаем над созданием дополнительных зон деэскалации», — сказал государственный секретарь.

Кроме того, как напоминают «Известия», Рекс Тиллерсон ранее на слушаниях в сенате заявлял, что США не намерены воевать в Сирии с правительственными войсками или их союзниками.