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Тиллерсон заявил о работе по созданию новых зон деэскалации в Сирии
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    Тиллерсон заявил о работе по созданию новых зон деэскалации в Сирии

    4:09  31 Октября 2017
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    Тиллерсон заявил о работе по созданию новых зон деэскалации в Сирии

    Вашингтон, 31 октября. Власти Соединенных Штатов ведут работы по созданию новых зон деэскалации в Сирии.

    Как передает ТАСС, об этом в сенате на слушаниях, касающихся применения военной силы, в комитете по иностранным делам заявил глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон.

    «Мы успешно установили одну зону деэскалации на юго-западе Сирии вместе с Российской Федерацией. Кроме того, мы работаем над созданием дополнительных зон деэскалации», — сказал государственный секретарь.

    Кроме того, как напоминают «Известия», Рекс Тиллерсон ранее на слушаниях в сенате заявлял, что США не намерены воевать в Сирии с правительственными войсками или их союзниками.

    Автор: Константин Терехов
    #сша #сирия #рекс тиллерсон #зона деэскалации #государственный департамент
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