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Сирия: при освобождении Ракки погиб 1 солдат США и 600 курдов
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    Сирия: при освобождении Ракки погиб 1 солдат США и 600 курдов

    4:04  31 Октября 2017
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    Сирия: при освобождении Ракки погиб 1 солдат США и 600 курдов

    Вашингтон, 31 октября. В операции по освобождению сирийского города Ракка от боевиков террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) погибли 600 бойцов курдского ополчения и один солдат США. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

    «Я полагаю, что мы (США) потеряли одного солдата убитым при взятии Ракки, а курды потеряли более 600 убитыми», — сообщил Мэттис.

    По мнению главы военного ведомства, статистика показывает тот факт, что США не ведут активных наземных операций против ИГИЛ в Сирии и Ираке, а лишь помогают местным вооруженным формированиям.

    Напомним, ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что из-за военных действий в сирийских провинциях Ракка и Дейр эз-Зор свои дома были вынуждены покинуть почти 800 тысяч человек.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
    #сша #сирия #пентагон #ракка #мэттис #потери
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