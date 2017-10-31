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На переговорах по Сирии в Астане обсудят гуманитарные вопросы и ситуацию в Идлибе
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    На переговорах по Сирии в Астане обсудят гуманитарные вопросы и ситуацию в Идлибе

    3:47  31 Октября 2017
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    На переговорах по Сирии в Астане обсудят гуманитарные вопросы и ситуацию в Идлибе

    Астана, 31 октября. Гуманитарные вопросы, а также ситуация в Идлибе станут главными в повестке дня очередного раунда переговоров по Сирии в Астане.

    Как сообщает ТАСС, стороны намерены утвердить положение о рабочей группе по освобождению заложников, заключенных, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. 

    Обсудят стороны и ситуацию в Идлибе, где обстановка требует дальнейшей стабилизации. Москва надеется решить соответствующие вопросы на нынешних переговорах.

    Кроме того, в повестке дня в ходе дискуссии появилась еще одна тема — инициатива российской стороны о созыве Конгресса народов Сирии, который может пройти на территории нашей страны.

    Как напоминает «Газета.ru», во вторник в Астане завершится очередной раунд переговоров по Сирии, участники которого ориентировано около 15:00 (мск) соберутся на пленарное заседание.

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #идлиб #астана
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