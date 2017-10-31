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Украина
Человеческий капитал Украины переманивают соседние страны — эксперт
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    Человеческий капитал Украины переманивают соседние страны — эксперт

    3:51  31 Октября 2017  /обновлено: 3:52  31 Октября 2017
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    Человеческий капитал Украины переманивают соседние страны — эксперт

    Киев, 31 октября. Остатки человеческого капитала Украины перетекают в соседние страны в поисках образования и работы. Такое мнение в эфире украинского телеканал NewsOne высказал политический эксперт Сергей Белашко.

    Эксперт отметил, что молодые украинцы отправляются получать образование не в престижные европейские вузы Гарвард и Сарбону, а в польские, румынские, болгарские техникумы и в учебные заведения России. По мнению Белашко, после получения образования, украинские граждане остаются за рубежом и продолжают работать на благо других стран.

    «Выманивают наших граждан, чтобы они получали там образование и оставались работать, укрепляли их экономику», — заявил эксперт.

    Напомним, ранее Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины (НАНУ) население страны к 2050 году может сократиться на 12 млн человек.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #общество #молодежь #население
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