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Киев, 31 октября. Остатки человеческого капитала Украины перетекают в соседние страны в поисках образования и работы. Такое мнение в эфире украинского телеканал NewsOne высказал политический эксперт Сергей Белашко.

Эксперт отметил, что молодые украинцы отправляются получать образование не в престижные европейские вузы Гарвард и Сарбону, а в польские, румынские, болгарские техникумы и в учебные заведения России. По мнению Белашко, после получения образования, украинские граждане остаются за рубежом и продолжают работать на благо других стран.

«Выманивают наших граждан, чтобы они получали там образование и оставались работать, укрепляли их экономику», — заявил эксперт.

Напомним, ранее Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины (НАНУ) население страны к 2050 году может сократиться на 12 млн человек.