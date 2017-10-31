МИД Франции предложил искать новую площадку для переговоров по Сирии

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Нью-Йорк, 31 октября. Глава внешнеполитического ведомства Франции заявил о необходимости поиска новой площадки переговоров по Сирии.

По словам Жан-Ива Ле Дриана, переговоры межу властями Сирии и оппозицией в Женеве зашли в тупик, однако и встречи в Астане, по мнению дипломата, не являются альтернативой дискуссиям под эгидой ООН.

«Нам нужно вместе со Стаффаном де Мистурой и другими игроками рассмотреть, что является наиболее подходящим форумом для дискуссий. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН должны выдвинуть свои предложения на этот счет», — цитирует ТАСС руководителя французского МИД.

Как считает глава внешнеполитического ведомства Пятой республики, «на полях» гипотетической новой переговорной площадки можно будет начать обсуждение процесса политических преобразований в Сирии, а также восстановления страны после войны.