МИД Франции предложил искать новую площадку для переговоров по Сирии
Нью-Йорк, 31 октября. Глава внешнеполитического ведомства Франции заявил о необходимости поиска новой площадки переговоров по Сирии.
По словам Жан-Ива Ле Дриана, переговоры межу властями Сирии и оппозицией в Женеве зашли в тупик, однако и встречи в Астане, по мнению дипломата, не являются альтернативой дискуссиям под эгидой ООН.
«Нам нужно вместе со Стаффаном де Мистурой и другими игроками рассмотреть, что является наиболее подходящим форумом для дискуссий. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН должны выдвинуть свои предложения на этот счет», — цитирует ТАСС руководителя французского МИД.
Как считает глава внешнеполитического ведомства Пятой республики, «на полях» гипотетической новой переговорной площадки можно будет начать обсуждение процесса политических преобразований в Сирии, а также восстановления страны после войны.