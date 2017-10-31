Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Белый дом не просит у Конгресса право действовать против Асада — глава Госдепа
Новости Сирии
МИД Франции предложил искать новую площадку для переговоров по Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД Франции предложил искать новую площадку для переговоров по Сирии

    3:33  31 Октября 2017
    45

    МИД Франции предложил искать новую площадку для переговоров по Сирии

    Нью-Йорк, 31 октября. Глава внешнеполитического ведомства Франции заявил о необходимости поиска новой площадки переговоров по Сирии.

    По словам Жан-Ива Ле Дриана, переговоры межу властями Сирии и оппозицией в Женеве зашли в тупик, однако и встречи в Астане, по мнению дипломата, не являются альтернативой дискуссиям под эгидой ООН.

    «Нам нужно вместе со Стаффаном де Мистурой и другими игроками рассмотреть, что является наиболее подходящим форумом для дискуссий. Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН должны выдвинуть свои предложения на этот счет», — цитирует ТАСС руководителя французского МИД.

    Как считает глава внешнеполитического ведомства Пятой республики, «на полях» гипотетической новой переговорной площадки можно будет начать обсуждение процесса политических преобразований в Сирии, а также восстановления страны после войны.

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #оон #дамаск
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Профессор MIT опроверг данные доклада ООН и ОЗХО по химическим атакам в Сирии

        Профессор MIT опроверг данные доклада ООН и ОЗХО по химическим атакам в Сирии

        22:43   30 Октября 2017
        367
        Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

        Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

        19:14   30 Октября 2017
        199
        Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании

        Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании

        18:54   30 Октября 2017
        201
        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        16:28   30 Октября 2017
        5087