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Сирия: опубликовано видео преследования САА боевиков на северо-востоке Хамы
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    Сирия: опубликовано видео преследования САА боевиков на северо-востоке Хамы

    3:20  31 Октября 2017
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    Сирия: опубликовано видео преследования САА боевиков на северо-востоке Хамы

    Дамаск (Сирия), 31 октября. В сети размещено видео, на котором запечатлены кадры, как САА при поддержке ВКС РФ ведут бои с боевиками на северо-востоке Хамы.

    Кадры с беспилотника опубликовало агентство Fars News. Правительственные силы Сирии освобождают один за другим населенные пункты, ранее занимаемые террористами группировки Хайят Тахрир аль-Шам, руководимой боевиками запрещенной в РФ Джебхат ан-Нусры1.

    Также напомним, что САА при поддержке ВКС РФ успешно ликвидировала несколько позиций боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 в окрестностях Дейр эз-Зора.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Константин Терехов
    #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #саа #джебхат ан-нусра #хайят тахрир аль-шам
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