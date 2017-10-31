Сирия: опубликовано видео преследования САА боевиков на северо-востоке Хамы

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Дамаск (Сирия), 31 октября. В сети размещено видео, на котором запечатлены кадры, как САА при поддержке ВКС РФ ведут бои с боевиками на северо-востоке Хамы.

Кадры с беспилотника опубликовало агентство Fars News. Правительственные силы Сирии освобождают один за другим населенные пункты, ранее занимаемые террористами группировки Хайят Тахрир аль-Шам, руководимой боевиками запрещенной в РФ Джебхат ан-Нусры1.

Также напомним, что САА при поддержке ВКС РФ успешно ликвидировала несколько позиций боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 в окрестностях Дейр эз-Зора.

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1 Организация запрещена на территории РФ.