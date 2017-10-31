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Азаров: Руководство Польши пытается отнять у нас память о подвиге советских воинов
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    Азаров: Руководство Польши пытается отнять у нас память о подвиге советских воинов

    3:24  31 Октября 2017
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    Азаров: Руководство Польши пытается отнять у нас память о подвиге советских воинов

    Москва, 31 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал принятие закона о сносе памятников советским воинам в Польше попыткой отнять память об их подвиге у живущих сегодня потомков. Свое мнение политик выразил на страничке в социальной сети Facebook.

    «Они отдали за освобождение этого народа самое ценное, что у них было — свои жизни. И вот сегодня у них хотят отнять саму память об их подвиге. И эту память хотят отнять у нас, живущих сегодня», — написал Азаров.

    Политик назвал принявшее закон правительство «трусливым мелким руководством», которое боится памятников мертвым и заражает всех вокруг своей ненавистью.

    Азаров отметил, что подобные шаги правительства провоцируют опасные для Польши вопросы о том, стоило ли освобождать страну от фашистов ценой стольких жертв.

    Азаров подчеркнул, что поступать подобным образом польское руководство осмелилось только после распада Советского Союза.

    «Распад Советского Союза, вражда между нашими народами привели к ослаблению наших стран и усилению наших врагов. И именно это позволило пышным цветом расцвести русофобии и ненависти к нам. Этот исторический урок надо помнить», — заключил бывший премьер-министр Украины.

     

    Автор: Алексей Громов
    #польша #азаров #снос #советскиепамятники
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