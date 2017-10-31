Азаров: Руководство Польши пытается отнять у нас память о подвиге советских воинов

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Москва, 31 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал принятие закона о сносе памятников советским воинам в Польше попыткой отнять память об их подвиге у живущих сегодня потомков. Свое мнение политик выразил на страничке в социальной сети Facebook.

«Они отдали за освобождение этого народа самое ценное, что у них было — свои жизни. И вот сегодня у них хотят отнять саму память об их подвиге. И эту память хотят отнять у нас, живущих сегодня», — написал Азаров.

Политик назвал принявшее закон правительство «трусливым мелким руководством», которое боится памятников мертвым и заражает всех вокруг своей ненавистью.

Азаров отметил, что подобные шаги правительства провоцируют опасные для Польши вопросы о том, стоило ли освобождать страну от фашистов ценой стольких жертв.

Азаров подчеркнул, что поступать подобным образом польское руководство осмелилось только после распада Советского Союза.