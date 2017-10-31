Путин подписал закон об увеличении штрафов за непропуск пешеходов и велосипедистов

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Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении до 2,5 тысяч рублей максимальной планки штрафа для водителей, не пропускающих пешеходов и велосипедистов. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Новым федеральным законом вносятся поправки в кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Теперь не предоставление преимущества пешеходам, велосипедистам и иным участникам дорожного движения за исключением других автолюбителей будет караться штрафом в размере от 1,5 до 2,5 тыс. рублей. Ранее максимальный штраф за подобные нарушения составлял 1,5 тыс. рублей.

Федеральный закон о повышении штрафов 11 октября приняла Госдума, а 25 октября одобрил Совет Федерации. Накануне документ подписал президент России Владимир Путин.