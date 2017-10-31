Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Россия может ввести безвизовый режим для граждан Грузии
Общество
Путин подписал закон об увеличении штрафов за непропуск пешеходов и велосипедистов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин подписал закон об увеличении штрафов за непропуск пешеходов и велосипедистов

    6:48  31 Октября 2017
    141

    Путин подписал закон об увеличении штрафов за непропуск пешеходов и велосипедистов

    Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении до 2,5 тысяч рублей максимальной планки штрафа для водителей, не пропускающих пешеходов и велосипедистов. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

    Новым федеральным законом вносятся поправки в кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Теперь не предоставление преимущества пешеходам, велосипедистам и иным участникам дорожного движения за исключением других автолюбителей будет караться штрафом в размере от 1,5 до 2,5 тыс. рублей. Ранее максимальный штраф за подобные нарушения составлял 1,5 тыс. рублей.

    Федеральный закон о повышении штрафов 11 октября приняла Госдума, а 25 октября одобрил Совет Федерации. Накануне документ подписал президент России Владимир Путин.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #пдд #штрафы #пешеходы #велосипедист
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Профессор MIT опроверг данные доклада ООН и ОЗХО по химическим атакам в Сирии

        Профессор MIT опроверг данные доклада ООН и ОЗХО по химическим атакам в Сирии

        22:43   30 Октября 2017
        524
        Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

        Путин открыл мемориал «Стена скорби» в Москве

        19:14   30 Октября 2017
        215
        Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании

        Трамп отреагировал на обвинения в адрес экс-главы его предвыборной кампании

        18:54   30 Октября 2017
        216
        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        Соловьев назвал «дурным анекдотом» желание Гордон идти в президенты России

        16:28   30 Октября 2017
        5377