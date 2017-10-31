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Украина
Эксперт предрек крах системы здравоохранения в стране
Украина
Эксперт предрек крах системы здравоохранения в стране
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    Эксперт предрек крах системы здравоохранения в стране

    2:27  31 Октября 2017
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    Эксперт предрек крах системы здравоохранения в стране

    Киев, 31 октября. На Украине пытаются скопировать проведенную в России несколько лет назад медицинскую реформу, но из-за нехватки финансирования она приведет к краху системы здравоохранения в стране. Такое мнение в эфире украинского телевидения высказал политический эксперт Сергей Балашко.

    Балашко отметил, что в результате реформы в некоторые больницы было закуплено новое оборудование. Однако увеличение финансирования коснулось далеко не всех лечебных заведений. Это может сказаться на качестве медицинских услуг, особенно в небольших населенных пунктах вдали от таких крупных центров как Киев, Харьков или Днепропетровск.

    «А в каком-нибудь Конотопе или Жашкове просто не будет денег. Больницы не будут радикально закрываться, они будут медленно и уверенно умирать. Их будут передавать с баланса на баланс, будет сокращение кадров, здания будут ветшать», — спрогнозировал итоги реформы здравоохранения на Украине политический эксперт.

    Напомним, ранее украинский Минфин опубликовал данные о совокупном госдолге Украины. На сентябрь текущего года он составил 2 триллиона гривен (более 77 млрд долларов).

    Автор: Алексей Громов
    #украина #реформа #эксперт #здравоохранение
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