Эксперт предрек крах системы здравоохранения в стране

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Киев, 31 октября. На Украине пытаются скопировать проведенную в России несколько лет назад медицинскую реформу, но из-за нехватки финансирования она приведет к краху системы здравоохранения в стране. Такое мнение в эфире украинского телевидения высказал политический эксперт Сергей Балашко.

Балашко отметил, что в результате реформы в некоторые больницы было закуплено новое оборудование. Однако увеличение финансирования коснулось далеко не всех лечебных заведений. Это может сказаться на качестве медицинских услуг, особенно в небольших населенных пунктах вдали от таких крупных центров как Киев, Харьков или Днепропетровск.

«А в каком-нибудь Конотопе или Жашкове просто не будет денег. Больницы не будут радикально закрываться, они будут медленно и уверенно умирать. Их будут передавать с баланса на баланс, будет сокращение кадров, здания будут ветшать», — спрогнозировал итоги реформы здравоохранения на Украине политический эксперт.

Напомним, ранее украинский Минфин опубликовал данные о совокупном госдолге Украины. На сентябрь текущего года он составил 2 триллиона гривен (более 77 млрд долларов).