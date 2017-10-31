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Украина
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Общество
Автоэксперт объяснил, почему нет необходимости в знаке «Шипы» 
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    Автоэксперт объяснил, почему нет необходимости в знаке «Шипы» 

    2:09  31 Октября 2017
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    Автоэксперт объяснил, почему нет необходимости в знаке «Шипы» 

    Москва, 31 октября. Автоэксперт Юрий Антипов раскритиковал необходимость устанавливать на машинах знак «Шипы» под угрозой штрафа. По мнению специалиста, в таком знаке нет нужды.

    Согласно изменениям в ПДД, вступившим в силу в апреле 2017 года, на автомобиле должен быть установлен специальный знак «Шипы» при использовании зимних покрышек с шипами. Сотрудники ГИБДД могут оштрафовать нарушителей на 500 рублей.

    Как сообщил автоэксперт Юрий Антипов в интервью Nation News, при использовании современных шин в дополнительном знаке нет необходимости.

    «Многие озабочены из-за штрафов. Раньше обязывали вешать знак, чтобы предупредить водителей о возможном выбросе шипов, и они соблюдали дистанцию. Это было раньше и это было обосновано. Но прогресс в производстве шин продвинулся, и шипы практически не вылетают. Так что эта причина обязательного вывешивания знака отпадает», — считает эксперт.

    Автоэксперт объяснил, почему нет необходимости в знаке «Шипы» 

    По мнению Антипова, объяснение авторов поправок о меньшем тормозном пути при использовании шиповоной резины также не совсем корректно. 

    «Дело в том, что шипованная резина имеет наоборот, больший тормозной путь, когда дорога без снега и льда — обычный асфальт, сухой, а тем более — сырой. По нему шипованная резина точно тормозит дольше. Эта причина тоже отпадает», — заключил он.

    Специалист подчеркнул, что водителям нужно руководствоваться при выборе дистанции не знаками на автомобилях, а учитывать состояние дороги, техническую оснащенность едущего впереди автомобиля и своего. 

    «Нужно смотреть по ситуации, и это и так давно заложено в ПДД», — подытожил эксперт.

    Автор: Олеся Волкова
    #пдд #автомобили #шипы
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