Стала известна средняя сумма взятки в киевских вузах

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Киев, 31 октября. Прокурор Киева Роман Говда назвал суммы взяток, которые требуют со студентов в вузах украинской столицы. По его словам, сумма взятки варьируется от 2,5 тысяч гривен до 5 тысяч долларов.

«Суммы взяток колеблются от 2,5 тыс. гривен до 5 тысяч долларов. В основном, требуют взятки за снятие задолженности и восстановление в учебе, при сдаче экзаменов, защите курсовых и дипломных работ», – рассказал Говда.

По его словам, деньги вымогают не только преподаватели и лаборанты вузов, но и руководители и их заместители.

Как отметили в киевской прокуратуре, за текущий год были возбуждены восемь уголовных дел по факту коррупции в высших учебных заведениях украинской столицы. Одним из резонансных дел стало расследование в отношении директора Института психологии имени Костюка, который требовал 5 тысяч долларов за трудоустройство в институт.

Также продолжается расследование в отношении ассистента кафедры управления Киевского национального экономического университета имени Гетьмана, вымогавшего 13 тысяч гривен за поступление в учебное заведение.