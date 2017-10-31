Превращая места ужаса в места памяти: памятник православным братствам открыли в Петербурге

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Первый в России памятник православным братствам установлен в Санкт-Петербурге на Левашовском мемориальном кладбище. Его открытие приурочено ко Всероссийскому дню памяти жертв политических репрессий. На церемонии побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

Новый монумент, выполненный архитектором Ингой Вержбицкой и художником Еленой Александровой, освятил наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий. Он отметил, что большинство имен мучеников, которые в то время стояли за веру, не известны. Однако количество испещренных именами плит, которыми обложен памятник, не окончательное и в дальнейшем будет возрастать.

– Еще летом 1937 года здесь в лесу гуляли дети. Они любили этот лес: собирали ягоды, играли по пути в школу. Затем 11 гектаров обнесли высоким забором, и 50 лет никто не знал, что за ним творилось, – начал свой рассказ Анатолий Разумов, директор центра «Возвращенные имена», составитель «Ленинградского мартиролога» – серии книг о тех жителях великого города, которые были репрессированы в советское время.

Через 50 лет после перестройки стало известно, что на месте сегодняшнего Левашовского кладбища был настоящий могильник. Сюда тайно свозили тела людей, расстрелянных в Ленинграде в годы репрессий. На сегодняшний день насчитывается 45 тысяч захоронений. И это лишь малая часть тех, кто был отослан в лагеря или поставлен к стенке во дворах отдела НКВД.

Первый проректор Свято-Филаретовского православного христианского института, председатель Преображенского братства Дмитрий Гасак, также присутствовал на церемонии. Обращаясь к собравшимся, он сказал:

– Мы, в надежде следующие за Христом, должны не только оглядываться назад в прошлое, но и стараться быть носителями того духа Христовой жизни, который соединил братьев и сестер в православные братства на Руси в самые трудные времена.

Православные братства переименовывали себя в колхозы и совхозы, чтобы сохранить возможность существования, но, к сожалению, это их не спасло. Около 30 братств было окончательно ликвидировано советской властью к 1932 году. Почти всё их руководство оказалось в тюрьмах и ссылках.

Выразить слова соболезнования приехал и вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов. Он отметил, что нужно извлечь урок из событий прошлого и избегать разделения и вражды.

Левашовская пустошь – именно так жители поселка Левашово называют это место. И правда, здесь не увидишь жилых домов и ухоженных улочек, не услышишь шума толпы и не почувствуешь движения жизни – лишь тишина и медленно идущие люди, которые хранят в памяти те ужасные исторические события, но, несмотря ни на что, стремятся к светлому будущему.

– Сейчас сюда снова пришли дети – значит, мы на верном пути: мы превращаем места ужаса в места памяти, – подытожил Анатолий Разумов.

Напомним, что первый в России памятник православным братствам установили на частные пожертвования и гранд конкурса «Православная инициатива». Инициатором установки памятника выступили члены Преображенского братства, куда входят представители церковной общественности Петербурга и других городов.

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