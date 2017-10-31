Сирия: 800 тысяч человек в Ракке и Дейр эз-Зоре стали беженцами из-за боевых действий

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Нью-Йорк, 30 октября. Почти 800 тысяч человек были вынуждены бросить свои дом из-за боевых действий в сирийских провинциях Ракка и Дейр эз-Зор. Об этом сообщает заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании Совета Безопасности.

По его словам, столкновения между поддерживаемой США вооруженной оппозицией и боевиками террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России), привели к гибели множестве мирных жителей, а также нанесли серьезный урон инфраструктуре в провинции.

«ИГ, возможно и выбили из Ракки, но после нескольких лет репрессий и года интенсивных боев гуманитарные нужды будут оставаться огромными еще некоторое время. С начала кампании против ИГ в ноябре прошлого года авиаудары и столкновения вынудили более 436 тысяч человек покинуть Ракку в шестидесяти разных направлениях, включая соседние провинции», – отметил представитель ООН.

Главной причиной массовых разрушений как провинции Ракка, так и в Дейр эз-Зоре стали массированные авиаудары возглавляемой США коалиции, целями которых зачастую становились гражданские объекты. Удары американской авиации по целям в провинции Дейр эз-Зор привели к тому, что около 350 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, действия коалиции привели к тому, что в городе Аль-Маядин с населением 15 тысяч человек прекратили свою работу все медицинские учреждения и был уничтожен склад со 140 тысячами вакцин от кори и полиомиелита.

Напомним, что ранее газета «Известия» писала о том, что МИД Сирии официально обвинил коалицию в оккупации Ракки.

1 Организация запрещена на территории РФ.