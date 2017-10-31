Тиллерсон: США не намерены воевать с сирийской армией

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Вашингтон, 31 октября. США не намерены воевать в Сирии с правительственными войсками или их союзниками, но готовы применить силу для защиты своих войск и партнеров, воюющих с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях в комитете сената США по международным делам..

На слушаниях в сенате, посвященных «использованию военной силы», Тиллерсон заявил, что Вашингтон не хочет воевать с войсками правительства Сирии.

«Тем не менее США, не мешкая, применят необходимую и пропорциональную силу для защиты сил США, коалиции или партнеров, которые занимаются борьбой с ИГ», — добавил госсекретарь.

Отметим, на слушаниях Тиллерсон призвал конгресс разрешить администрации применять силу против террористов без указания границ применения. По его словам, сообщает «Газета.ру», «разрешение на использование военной силы не должно быть ограничено с географической точки зрения».

1 Организация запрещена на территории РФ.