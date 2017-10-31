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Новости Сирии
Сирия: 800 тысяч человек в Ракке и Дейр эз-Зоре стали беженцами из-за боевых действий
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Сирия: ООН сообщила о сокращении потока беженцев внутри страны
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    Сирия: ООН сообщила о сокращении потока беженцев внутри страны

    1:22  31 Октября 2017
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    Сирия: ООН сообщила о сокращении потока беженцев внутри страны

    ООН, 31 октября. Число внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Сирии сокращается по мере того, как они возвращаются в свои дома. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании Совета Безопасности, добавив при этом, что темпы бегства людей все еще остаются высокими.

    По данным Лоукока, за последний год с 6,3 млн до 6,1 млн сократилось число беженцев, которые долгое время находились вне своих домов. При этом он отметил, что в некоторых частях страны темпы их возвращения росли. 

    «В то же время уровень новых перемещений остается высоким. По поступающим сообщениям, с января по сентябрь свои дома покинули около 1,8 млн человек», — добавил заместитель генсека.

    По словам Лоукока, в настоящее время «более 30 млн человек в Сирии все еще нуждаются в гуманитарной помощи». 

    Сирия: ООН сообщила о сокращении потока беженцев внутри страны

    Отметим, на минувшей неделе RT опубликовал заявление Центра примирения сторон, в котором сообщалось, что США и незаконные вооруженные формирования мешают сирийским властям организовать безопасный коридор и доставку грузов для беженцев в лагере «Рукбан» в провинции Хомс.

    Автор: Олеся Волкова
    #беженцы #сирия #оон
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