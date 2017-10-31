Путин вынес благодарность главе «Лукойл» за заслуги в развитии предпринимательства

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Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин объявил благодарность руководителю компании «Лукойл» Вагиту Алекперову за заслуги в развитии предпринимательства, а также активную общественную работу. Распоряжение президента было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу... объявить благодарность президента Российской Федерации Алекперову Вагиту Юсуфовичу – президенту публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Лукойл», – гласит текст президентского распоряжения.

Также почетную грамоту президента РФ за заслуги в развитии предпринимательства получили гендиректор ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий и генеральный директор компании «Фосагро» Андрей Гурьев.

Напомним, что в начала октября акционеры «Лукойла» приняли решение покинуть американский рынок нефтедобычи. Как пишет газета «Известия», техасская нефтяная компания PanAtlantic Exploration, являющаяся собственностью Вагита Алекперова и Леонида Федуна, закрыла свой единственный офис в Хьюстоне