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Путин вынес благодарность главе «Лукойл» за заслуги в развитии предпринимательства
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    Путин вынес благодарность главе «Лукойл» за заслуги в развитии предпринимательства

    8:00  31 Октября 2017
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    Путин вынес благодарность главе «Лукойл» за заслуги в развитии предпринимательства

    Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин объявил благодарность руководителю компании «Лукойл» Вагиту Алекперову за заслуги в развитии предпринимательства, а также активную общественную работу. Распоряжение президента было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

    «За заслуги в развитии предпринимательства, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу... объявить благодарность президента Российской Федерации Алекперову Вагиту Юсуфовичу – президенту публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Лукойл», – гласит текст президентского распоряжения.

    Также почетную грамоту президента РФ за заслуги в развитии предпринимательства получили гендиректор ритейлера «Магнит» Сергей Галицкий и генеральный директор компании «Фосагро» Андрей Гурьев.

    Напомним, что в начала октября акционеры «Лукойла» приняли решение покинуть американский рынок нефтедобычи. Как пишет газета «Известия», техасская нефтяная компания PanAtlantic Exploration, являющаяся собственностью Вагита Алекперова и Леонида Федуна, закрыла свой единственный офис в Хьюстоне

    Автор: Антон Зарубин
    #путин #алекперов #лукойл #благодарность
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