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Новости Сирии
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Россия
Путин наградил Льва Лещенко орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
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    Путин наградил Льва Лещенко орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

    1:06  31 Октября 2017
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    Путин наградил Льва Лещенко орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

    Москва, 31 октября. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении певца Льва Лещенко орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    В документе сообщается, что Лещенко награжден орденом «за значительный вклад в развитие отечественной культуры и эстрадного искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». 

    Путин наградил Льва Лещенко орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

    Отметим, 1 февраля 2017 года Лещенко, народный артист РСФСР, отметил 75-летие. В этот день президент направил артисту поздравительную телеграмму, в которой отметил вклад певца в общественную и культурную жизнь страны и пожелал ему здоровья, вдохновения и успехов.

    Тогда RT опубликовал лучшие кадры из жизни прославленного певца. 

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #лещенко
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