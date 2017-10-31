Путин наградил Льва Лещенко орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

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Москва, 31 октября. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении певца Льва Лещенко орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе сообщается, что Лещенко награжден орденом «за значительный вклад в развитие отечественной культуры и эстрадного искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Отметим, 1 февраля 2017 года Лещенко, народный артист РСФСР, отметил 75-летие. В этот день президент направил артисту поздравительную телеграмму, в которой отметил вклад певца в общественную и культурную жизнь страны и пожелал ему здоровья, вдохновения и успехов.

Тогда RT опубликовал лучшие кадры из жизни прославленного певца.