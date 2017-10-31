Путин подписал закон, предусматривающий компенсации для льготников при оплате отопления

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Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому отдельные категории граждан будут получать льготы при оплате отопления из перечня жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает официальный портал правовой информации.

Данный закон был принят Госдумой 18 октября и одобрен Советом Федерации 25 октября, пишет газета «Известия».

Как отметили авторы законопроекта, с 3 июля 2016 года расходы на оплату услуг по отоплению были исключены из состава расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. В то же время, правительство установило меры социальной поддержки для льготников.