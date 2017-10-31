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Путин подписал закон, предусматривающий компенсации для льготников при оплате отопления
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    Путин подписал закон, предусматривающий компенсации для льготников при оплате отопления

    0:56  31 Октября 2017
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    Путин подписал закон, предусматривающий компенсации для льготников при оплате отопления

    Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому отдельные категории граждан будут получать льготы при оплате отопления из перечня жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает официальный портал правовой информации.

    Данный закон был принят Госдумой 18 октября и одобрен Советом Федерации 25 октября, пишет газета «Известия».

    Как отметили авторы законопроекта, с 3 июля 2016 года расходы на оплату услуг по отоплению были исключены из состава расходов на оплату коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. В то же время, правительство установило меры социальной поддержки для льготников.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #путин #отопление #компенсации #льготы #закон
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