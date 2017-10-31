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Россия
Путин обсудит с правительством меры повышения производительности труда
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    Путин обсудит с правительством меры повышения производительности труда

    0:52  31 Октября 2017  /обновлено: 0:53  31 Октября 2017
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    Путин обсудит с правительством меры повышения производительности труда

    Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин проведет во вторник совещание с членами правительства, на котором обсудит повышение производительности труда, сообщает пресс-служба Кремля.

    Предполагается, что на совещании президент и члены правительства «обсудят ход реализации мер, направленных на повышение производительности труда». Сообщается также, что «будет рассмотрен ряд текущих актуальных тем».

    По итогам декабрьского послания президента парламенту в 2016 году Путин поручил кабмину подготовить и утвердить комплексный план действий правительства на 2017-2025 годы, который бы, как сообщала «Газета.ру», предусматривал меры для выхода российской экономики на темпы роста выше мировых не позднее 2019-2020 годов.

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #правительстворф
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