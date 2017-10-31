Путин подписал закон, упрощающий усыновление детей кочевниками

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Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устраняет препятствия для усыновления детей, принадлежащих к коренным малочисленным народам РФ, и лицами, ведущими кочевой образ жизни. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Федеральный закон был принят Госдумой 18 октября и одобрен Советом Федерации 25 октября.

Согласно документу, кочевникам к заявлению об усыновлении необходимо будет приложить документы, выданные муниципальными властями, подтверждающие их кочевой образ жизни.

Документ был разработан в заксобрании Ямало-Ненецкого округа. Его действие касалось также таких регионов как Чукотка, Якутия и Ханты-Мансийский автономный округ. Чум или юрта официально не считались жилыми помещениями, в связи с чем кочевникам отказывали в усыновлении.

Ранее «Известия» со ссылкой на местные СМИ сообщали, что в Якутии началась работа по присвоению статуса кочевой семьи. Речь идет о жителях, перемещающихся в течение календарного года по местам кочевий и оленьих пастбищ.