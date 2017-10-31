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Новости Сирии
Сирия: 800 тысяч человек в Ракке и Дейр эз-Зоре стали беженцами из-за боевых действий
Россия
Путин подписал закон, упрощающий усыновление детей кочевниками
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    Путин подписал закон, упрощающий усыновление детей кочевниками

    0:42  31 Октября 2017
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    Путин подписал закон, упрощающий усыновление детей кочевниками

    Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который устраняет препятствия для усыновления детей, принадлежащих к коренным малочисленным народам РФ, и лицами, ведущими кочевой образ жизни. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Федеральный закон был принят Госдумой 18 октября и одобрен Советом Федерации 25 октября.

    Согласно документу, кочевникам к заявлению об усыновлении необходимо будет приложить документы, выданные муниципальными властями, подтверждающие их кочевой образ жизни.

    Путин подписал закон, упрощающий усыновление детей кочевниками

    Документ был разработан в заксобрании Ямало-Ненецкого округа. Его действие касалось также таких регионов как Чукотка, Якутия и Ханты-Мансийский автономный округ. Чум или юрта официально не считались жилыми помещениями, в связи с чем кочевникам отказывали в усыновлении. 

    Ранее «Известия» со ссылкой на местные СМИ сообщали, что в Якутии началась работа по присвоению статуса кочевой семьи. Речь идет о жителях, перемещающихся в течение календарного года по местам кочевий и оленьих пастбищ.

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #усыновление #законодательство
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