Клинцевич о сборе биоматериалов: речь может идти о сценарии «биологической войны»

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Москва, 31 октября. Сбор иностранцами биологических материалов россиян может быть связан с разработкой сценария биологической войны против России. С таким заявлением выступил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя высказывание президента России Владимира Путина.

«Я не утверждаю, что речь непосредственно идет о подготовке биологической войны против России. Но ее сценарии, несомненно, разрабатываются. Как говорится, вдруг возникнет необходимость», — приводит слова Клинцевича газета «Известия».

Клинцевич отметил, что разные этносу могут по-разному реагировать на биологическое оружие. Именно поэтому сбор материалов идет в разных точках страны. Сенатор подчеркнул, что предупреждение президента прозвучало крайне своевременно.

Напомним, что Путин ранее заявил о том, что определенные силы ведут сбор биоматериала россиян в разных географических точках страны. Отметив профессионализм сбора биологического материала, Путин задался вопросом, с какой целью его проводят.