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Клинцевич о сборе биоматериалов: речь может идти о сценарии «биологической войны»
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    Клинцевич о сборе биоматериалов: речь может идти о сценарии «биологической войны»

    0:33  31 Октября 2017
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    Клинцевич о сборе биоматериалов: речь может идти о сценарии «биологической войны»

    Москва, 31 октября. Сбор иностранцами биологических материалов россиян может быть связан с разработкой сценария биологической войны против России. С таким заявлением выступил заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя высказывание президента России Владимира Путина.

    «Я не утверждаю, что речь непосредственно идет о подготовке биологической войны против России. Но ее сценарии, несомненно, разрабатываются. Как говорится, вдруг возникнет необходимость», — приводит слова Клинцевича газета «Известия».

    Клинцевич отметил, что разные этносу могут по-разному реагировать на биологическое оружие. Именно поэтому сбор материалов идет в разных точках страны. Сенатор подчеркнул, что предупреждение президента прозвучало крайне своевременно.

    Напомним, что Путин ранее заявил о том, что определенные силы ведут сбор биоматериала россиян в разных географических точках страны. Отметив профессионализм сбора биологического материала, Путин задался вопросом, с какой целью его проводят.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #путин #клинцевич #совфед #биоматериал
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