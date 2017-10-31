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Новости Сирии
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Общество
Путин подписал протокол к соглашению о единой системе ПВО с Белоруссией 
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    Путин подписал протокол к соглашению о единой системе ПВО с Белоруссией 

    0:27  31 Октября 2017  /обновлено: 0:27  31 Октября 2017
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    Путин подписал протокол к соглашению о единой системе ПВО с Белоруссией 

    Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о создании единой региональной системы противовоздушной обороны двух стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    «Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск (сил) Российской Федерации и Республики Беларусь», — говорится в тексте закона.

    Отметим, закон был принят Госдумой 20 октября 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 октября.

    Помимо того, как сообщает RT, президент подписал закон, предусматривающий ратификацию протокола об изменениях в соглашение между Россией и Белоруссией о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании единой системы ПВО двух стран.

    Путин подписал протокол к соглашению о единой системе ПВО с Белоруссией 

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #белоруссия #пво
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