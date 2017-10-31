Путин подписал протокол к соглашению о единой системе ПВО с Белоруссией 

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Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о создании единой региональной системы противовоздушной обороны двух стран. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Ратифицировать соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск (сил) Российской Федерации и Республики Беларусь», — говорится в тексте закона.

Отметим, закон был принят Госдумой 20 октября 2017 года и одобрен Советом Федерации 25 октября.

Помимо того, как сообщает RT, президент подписал закон, предусматривающий ратификацию протокола об изменениях в соглашение между Россией и Белоруссией о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании единой системы ПВО двух стран.