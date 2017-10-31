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Новости Сирии
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Россия
Путин подписал закон, перераспределяющий полномочия власти в свободном порту Владивосток
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    Путин подписал закон, перераспределяющий полномочия власти в свободном порту Владивосток

    0:19  31 Октября 2017
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    Путин подписал закон, перераспределяющий полномочия власти в свободном порту Владивосток

    Москва, 30 октября. Президент России Владимир Путин подписал закон о перераспределении полномочий между местными и региональными властями в области градостроительной деятельности на территории свободного порта Владивосток. Об этом сообщает портал правовой информации.

    В данный момент ряд полномочий в сфере градостроительной деятельности на территории свободного порта осуществляется органами местного самоуправления муниципального района или городского округа. Благодаря новому закону, отдельные полномочия власти будут переданы властям субъекта РФ. Ожидается, что данный документ позволит создать благоприятный инвестиционный климат в свободном порту Владивосток.

    Напомним, что закон «О свободном порте Владивосток» был принят в июле 2015 года. Он позволил привлечь инвестиции для развития порта, а также синхронизировать ряд правовых процедур.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #путин #владивосток #власти #закон #порт
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