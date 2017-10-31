Путин освободил от уплаты НДФЛ с выплат россиян, имеющих право на соцпомощь

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Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении от уплаты НДФЛ с единовременных выплат гражданам, имеющим право на социальную помощь. Документ опубликован на портале правовой информации.

Документ освобождает от уплаты НДФЛ суммы единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи) граждан, имеющих право на соцпомощь.

При этом отмечается, что речь идет о социальной помощи, оказываемой за счет средств всех уровней бюджета: федерального, регионального и местного.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», президент подписал законопроект о продлении работы Фонда содействия реформированию ЖКХ на год, до 1 января 2019 года.