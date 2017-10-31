Путин подписал закон, обязывающий извещать юрлиц и ИП о регистрации по электронной почте

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Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому регистрирующий орган обязан направлять сведения о своем решении о регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП) на электронную почту. Об этом сообщает портал правовой информации.

Как гласит пояснительная записка к тексту закона, регистрирующий орган по результатам рассмотрения полученных от многофункционального центра документов направляет соответствующий принятому решению документ по адресу электронной почты юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Отмечается, что нововведение будет распространяться не только на документы, которые были получены регистрирующим органом через МФЦ – заявитель сможет получить ответ на электронную почту, если сам предоставит документы, необходимые для регистрации.