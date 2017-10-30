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Путин продлил работу Фонда содействия реформированию ЖКХ на год
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    Путин продлил работу Фонда содействия реформированию ЖКХ на год

    23:56  30 Октября 2017
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    Путин продлил работу Фонда содействия реформированию ЖКХ на год

    Москва, 30 октября. Президент России Владимир Путин подписал законопроект о продлении работы Фонда содействия реформированию ЖКХ на год, до 1 января 2019 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

    В пояснительной записке к документу сообщается, что целью принятия законопроекта является продление срока деятельности госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ. 

    Срок деятельности Фонда продлен на год: до 1 января 2019 года в соответствии с перечнем поручений президента.

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #жкх #законодательство
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