Путин продлил работу Фонда содействия реформированию ЖКХ на год

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Москва, 30 октября. Президент России Владимир Путин подписал законопроект о продлении работы Фонда содействия реформированию ЖКХ на год, до 1 января 2019 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

В пояснительной записке к документу сообщается, что целью принятия законопроекта является продление срока деятельности госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Срок деятельности Фонда продлен на год: до 1 января 2019 года в соответствии с перечнем поручений президента.