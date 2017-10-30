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Новости Сирии
Сирия: САА при поддержке ВКС уничтожила боевиков ИГ под Дейр эз-Зором
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    Сирия: САА при поддержке ВКС уничтожила боевиков ИГ под Дейр эз-Зором

    23:41  30 Октября 2017
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    Сирия: САА при поддержке ВКС уничтожила боевиков ИГ под Дейр эз-Зором

    Дамаск, 30 октября. Сирийская Арабская Армия (САА) при активной поддержке ВКС РФ успешно ликвидировала несколько позиций боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ, запрещена в России) в окрестностях Дейр эз-Зора.

    ВКС РФ провели серию точечных ударов по позициям ИГ, включая базы террористов, их сборные пункты и укрепления. В ходе операции было уничтожено значительное число боевиков.

    После авиаударов сирийские наземные части провели наступление, ликвидировав несколько групп террористов в ряде кварталов района аль-Хамидие. Кроме того, как сообщили в командовании САА, сирийским военным удалось восстановить контроль над районом старого аэропорта, а также промышленным кварталом аль-Русафа.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #иг #вкс рф #саа #дейр эз-зор
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