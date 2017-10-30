Сирия: САА при поддержке ВКС уничтожила боевиков ИГ под Дейр эз-Зором

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Дамаск, 30 октября. Сирийская Арабская Армия (САА) при активной поддержке ВКС РФ успешно ликвидировала несколько позиций боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ, запрещена в России) в окрестностях Дейр эз-Зора.

ВКС РФ провели серию точечных ударов по позициям ИГ, включая базы террористов, их сборные пункты и укрепления. В ходе операции было уничтожено значительное число боевиков.

После авиаударов сирийские наземные части провели наступление, ликвидировав несколько групп террористов в ряде кварталов района аль-Хамидие. Кроме того, как сообщили в командовании САА, сирийским военным удалось восстановить контроль над районом старого аэропорта, а также промышленным кварталом аль-Русафа.

1 Организация запрещена на территории РФ.