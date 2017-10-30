Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила два города на границе с Алеппо

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Хама, 30 октября. Силы «Щита Каламуна» в Сирии под прикрытием со стороны ВКС РФ смогли установить контроль над двумя пограничными населенными пунктами на северо-востоке провинции Хама, у границы с провинцией Алеппо.

Как сообщает агентство Al-Masdar, Сирийская арабская армия (САА) возобновила свое наступление в северо-восточной части провинции Хама, пытаясь освободить несколько городов, контролируемых террористами возле шоссе Итрия-Ханассер.

При поддержке российских ВКС РФ силы САА из числа бригады «Щит Каламуна» провели штурм к западу от Аль-Рахьяна. В результате удалось отбить два населенных пункта на границе с Алеппо.

По данным военного источника, были освобождены города Джабб Аль-Джамлан и Расм-Майяль после долгой битвы с боевиками террористического объединения «Тахрир аш-Шам».