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Новости Сирии
Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила два города на границе с Алеппо
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила два города на границе с Алеппо

    23:47  30 Октября 2017
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    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила два города на границе с Алеппо

    Хама, 30 октября. Силы «Щита Каламуна» в Сирии под прикрытием со стороны ВКС РФ смогли установить контроль над двумя пограничными населенными пунктами на северо-востоке провинции Хама, у границы с провинцией Алеппо.

    Как сообщает агентство Al-Masdar, Сирийская арабская армия (САА) возобновила свое наступление в северо-восточной части провинции Хама, пытаясь освободить несколько городов, контролируемых террористами возле шоссе Итрия-Ханассер.

    При поддержке российских ВКС РФ силы САА из числа бригады «Щит Каламуна» провели штурм к западу от Аль-Рахьяна. В результате удалось отбить два населенных пункта на границе с Алеппо.

    По данным военного источника, были освобождены города Джабб Аль-Джамлан и Расм-Майяль после долгой битвы с боевиками террористического объединения «Тахрир аш-Шам».

    Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила два города на границе с Алеппо

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #алеппо #хама #саа #вксрф #алькаида #тахрираль-шама
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