Ракка нуждается в больших объемах гуманитарной помощи – ООН

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Нью-Йорк, 30 октября. Сирийская Ракка будет нуждаться в больших объемах гуманитарной помощи после освобождения от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России). Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

«Вероятно, по большей части ИГИЛ1 был выдворен из Ракки, но после нескольких лет угнетения и почти года интенсивных боев, гуманитарные нужды будут велики в ближайшее время», – приводит «Газета.ru» слова Лоукока.

Как отметили в ООН, после начала операции против ИГ в ноябре прошлого года, Ракку покинули более 436 тысяч человек. Кроме того, во время операции погибло множество мирных жителей.

Лоукок отметил, что главной опасностью для сирийцев станут неразорвавшиеся снаряды в Ракке. Хотя местные власти предупредили жителей, чтобы те не возвращались в свои дома, пока город не будет безопасным, ООН предполагает, что мирные жители все равно будут возвращаться в город.

1 Организация запрещена на территории РФ.