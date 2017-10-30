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Политолог ответила на заявление Волкера о миссии ООН в Донбассе
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    Политолог ответила на заявление Волкера о миссии ООН в Донбассе

    23:22  30 Октября 2017
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    Политолог ответила на заявление Волкера о миссии ООН в Донбассе

    Москва, 30 октября. Заявление спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курта Волкера о том, что мандат миссии ООН в Донбассе не должен согласовываться с ДНР и ЛНР, вызвало негативную реакцию политологов. 

    Ранее в понедельник Волкер заявил, что мандат миссии ООН в Донбассе не должен согласовываться с ДНР и ЛНР. 

    Журналист и политолог Марина Ахмедова, комментируя решения Волкера на своей странице в Facebook, иронично назвала его «очень невоспитанным мужчиной».

    «Каков. Очень невоспитанный мужчина. В зрелом возрасте не знает, что, когда идешь к кому-то домой в гости, нужно предварительно договориться и в дверь постучать. А если не впустят, то уйти, извинившись», — написала Ахмедова.

    «Я что-то не припоминаю, чтобы вообще хоть какой-то мандат обсуждали перед Югославией, Ираком или Афганистаном. Так что странно было бы ожидать и в этот раз проявления хоть какого-либо приличия», — прокомментировал сообщение Ахмедовой один из ее читателей. 

    Политолог ответила на заявление Волкера о миссии ООН в Донбассе

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь идет только об обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ и только о линии разграничения. По мнению киевских властей, миссия ООН должна иметь более широкий мандат и находиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией, сообщала «Газета.ру».

    Представители ДНР и ЛНР в свою очередь также неоднократно заявляли, что, в соответствии с минскими соглашениями, вопрос миротворцев должен обсуждаться с ними и попытки решить его без участия Донецка и Луганска ставят под угрозу весь процесс мирного урегулирования в регионе.

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #днр #донбасс #оон #лнр #волкер #миссияоон
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