Посол Франции в РФ призвала найти политическое решение конфликта в Сирии

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Москва, 30 октября. Чтобы прекратить вооруженный конфликт в Сирии необходимо политическое, а не военное решение, заявила посол Франции в России Сильви Берман.

По ее словам, военная деэскалация заложила основу дальнейшего разрешения конфликта, однако сейчас стране необходим новый этап – политическая фаза, которая положит вооруженному конфликту конец.

«Важно найти решение, которое является не только военным, но политическим. В Сирии, конечно, есть гуманитарная проблема. Это трагедия. Тысячи людей стали жертвами этого конфликта. Вот почему очень важно его закончить», – приводит слова Берман радиостанция «Эхо Москвы».

Она напомнила, что продолжает работу с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН по сирийскому вопросу. Кроме того, Берман высоко оценила результаты Астанинского процесса и добавила, что Франция поддерживает Россию в борьбе с терроризмом в Сирии.