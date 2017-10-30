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Посол Франции в РФ призвала найти политическое решение конфликта в Сирии
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    Посол Франции в РФ призвала найти политическое решение конфликта в Сирии

    23:00  30 Октября 2017  /обновлено: 23:00  30 Октября 2017
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    Посол Франции в РФ призвала найти политическое решение конфликта в Сирии

    Москва, 30 октября. Чтобы прекратить вооруженный конфликт в Сирии необходимо политическое, а не военное решение, заявила посол Франции в России Сильви Берман.

    По ее словам, военная деэскалация заложила основу дальнейшего разрешения конфликта, однако сейчас стране необходим новый этап – политическая фаза, которая положит вооруженному конфликту конец.

    «Важно найти решение, которое является не только военным, но политическим. В Сирии, конечно, есть гуманитарная проблема. Это трагедия. Тысячи людей стали жертвами этого конфликта. Вот почему очень важно его закончить», – приводит слова Берман радиостанция «Эхо Москвы».

    Она напомнила, что продолжает работу с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН по сирийскому вопросу.  Кроме того, Берман высоко оценила результаты Астанинского процесса и добавила, что Франция поддерживает Россию в борьбе с терроризмом в Сирии.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #сирия #франция #конфликт #берман
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