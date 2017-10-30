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Профессор MIT опроверг данные доклада ООН и ОЗХО по химическим атакам в Сирии
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    Профессор MIT опроверг данные доклада ООН и ОЗХО по химическим атакам в Сирии

    22:43  30 Октября 2017
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    Профессор MIT опроверг данные доклада ООН и ОЗХО по химическим атакам в Сирии

    Вашингтон, 30 октября. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ООН в своем совместном расследовании фактов применения химического оружия в Сирии ссылались на сфабрикованные доказательства. К такому выводу пришел почетный профессор Массачусетского технологического института (MIT) Теодор Постол.

    В Совете Безопасности ООН в четверг был представлен доклад, касающийся случаев применения зарина в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб 4 апреля 2017 года, а также иприта в Умм-Хоше в провинции Алеппо 15-16 сентября 2016 года.

    Власти США обвинили в применении химического оружия сирийской правительство. Однако профессор MIT провел собственное расследование, обнаружив в тексте доклада существенные ошибки.

    Как пишет РИА Новости, в первую очередь Постол раскритиковал нашумевшее видео, на котором демонстрируется мертвая коза – по словам экспертов ООН и ОЗХО, эта коза задохнулась во время химической атаки. Постол полагает, мертвая коза не может служить доказательством факта проведения химатаки.

    «Возможно, самое невероятное в отчете ОЗХО — это приложение, в котором приводятся доказательства наличия зарина, следующие из анализа шерсти мертвой козы. Нигде в отчете нет каких-либо указаний на то, что коза могла умереть в другом месте, может, от отравления зарином в загоне, а затем перенесена на упомянутое место как доказательство», — подчеркнул он.

    Профессор также опроверг предположение комиссии ОЗХО, что в Хан-Шейхуне была применена химическая бомба советского производства. Его расчеты указывают, что отравляющее вещество было доставлено 122-мм ракетой, к которой кустарным образом прикрепили боевую часть. Это указывает на то, что химическая атака была исполнена боевиками.

    По словам Постола, он опубликовал целую серию документов по этому вопросу, однако западная пресса предпочла их проигнорировать.

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #сирия #оон #химическое оружие #озхо #постол #mit
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