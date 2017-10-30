Осмаев ранен, Окуева убита в результате нападения под Киевом

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Киев, 30 октября. В Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль чеченского добровольца Амины Окуевой. В результате нападения Окуева скончалась, а ее муж Адам Осмаев, бывший лидер так называемого «Батальона имени Дудаева», получил ранения, сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Как сообщил на своей странице в Facebook Геращенко, автомобиль, в котором ехала Окуева, был обстрелян «из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области».

От полученных ранений Окуева скончалась. Ее муж, Адам Осмаев, также был ранен, однако его жизни сейчас ничего не угрожает.

На месте ЧП работают следователи и оперативники.

Анастасия Никифорова, уроженка Одессы, позднее стала именовать себя Аминой Окуевой. Она заявляла, что является чеченкой, а не украинкой. Ранее ФАН сообщал, что ее мать зовут Никифорова Ирина Анатольевна, в девичестве Каминская, отца — Виктор Сергеевич Никифоров, все уроженцы Одессы, славяне.

Окуева — представительница движения ОПД «Свободный Кавказ» на Украине, участвовала в боях в Донбассе против ополченцев ДНР и ЛНР.

Выйдя замуж за «представителя чеченского народа» Ису Мустафинова, Анастасия стала Аминой Вахитовной Мустафиновой и стала утверждать, что она чеченка. Первого мужа вскоре убили на Кавказе. В 2003 году Амина Вахитовна Мустафинова вышла замуж за некоего Ислама Тухашева, который при заключении брака, по данным правоохранительных органов, пользовался фальшивыми документами на имя Окуева Ислама Мусаевича. Брак тоже был недолгим: вскоре Тухашев был задержан и приговорен к пожизненному заключению.

Третий и последний муж — Адам Осмаев, бывший лидер так называемого «Батальона имени Дудаева». Осмаев обвинялся в подготовке покушения на Владимира Путина.

В 2014 году Амина Окуева баллотировалась в Верховную раду Украины по одномандатному округу №136 Суворовского района Одессы, но проиграла. 1 июня 2017 года на Окуеву и Осмаева в Киеве было совершено покушение.

Геращенко в своем сообщении о гибели Окуевой назвал ее «патриоткой Украины».

Напомним, в начале 2012 года в Одессе обезвредили экстремистскую группу из трех молодых людей. Помимо Осмаева, в нее входили Руслан Мадаев, выходц из Чечни, и уроженец Казахстана Илья Пьянзин. Выявить группу удалось после того, как на ее конспиративной базе в одной из квартир Одессы случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб. После задержания Пьянзин рассказал СБУ, что они готовили взрывчатку для покушений на Владимира Путина (тогда премьер-министра России) и главу Чечни Рамзана Кадырова.