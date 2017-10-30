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Митрополит Иларион обеспокоился судьбой христиан в Сирии
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    Митрополит Иларион обеспокоился судьбой христиан в Сирии

    22:30  30 Октября 2017  /обновлено: 22:35  30 Октября 2017
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    Митрополит Иларион обеспокоился судьбой христиан в Сирии

    Москва, 30 октября. Русскую православную церковь (РПЦ) крайне беспокоит судьба христиан в Сирии и других странах Ближнего Востока. Об этом заявил в понедельник митрополит Волоколамский Иларион.

    «После того, как террористы будут окончательно изгнаны из Сирии… перед мировым сообществом встанет огромная задача по восстановлению инфраструктуры этой страны. И для меня, как представителя Русской православной церкви, особую озабоченность вызывает судьба христиан на Ближнем Востоке», — цитирует митрополита РИА Новости.

    Он указал на то, что необходимо восстановить разрушенные храмы и монастыри, а также заново отстроить дома. Это позволит христианам вернуться в родные места.

    Напомним, ранее глава Российской Федерации Владимир Путин обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом вопросы, связанные с восстановлением христианского присутствия на Ближнем Востоке.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #христианство #рпц
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