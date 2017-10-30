Митрополит Иларион обеспокоился судьбой христиан в Сирии

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Москва, 30 октября. Русскую православную церковь (РПЦ) крайне беспокоит судьба христиан в Сирии и других странах Ближнего Востока. Об этом заявил в понедельник митрополит Волоколамский Иларион.

«После того, как террористы будут окончательно изгнаны из Сирии… перед мировым сообществом встанет огромная задача по восстановлению инфраструктуры этой страны. И для меня, как представителя Русской православной церкви, особую озабоченность вызывает судьба христиан на Ближнем Востоке», — цитирует митрополита РИА Новости.

Он указал на то, что необходимо восстановить разрушенные храмы и монастыри, а также заново отстроить дома. Это позволит христианам вернуться в родные места.

Напомним, ранее глава Российской Федерации Владимир Путин обсудил с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом вопросы, связанные с восстановлением христианского присутствия на Ближнем Востоке.