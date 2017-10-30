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Новости Сирии
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Гражданин Узбекистана, хотевший присоединиться к боевикам в Сирии, арестован в Саратове
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    Гражданин Узбекистана, хотевший присоединиться к боевикам в Сирии, арестован в Саратове

    22:16  30 Октября 2017
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    Гражданин Узбекистана, хотевший присоединиться к боевикам в Сирии, арестован в Саратове

    Саратов, 30 октября. Суд Саратова санкционировал арест гражданин Узбекистана, который намеревался отправиться в Сирию, чтобы присоединиться к действующим там террористическим группировкам. Об этом сообщает областное управление ФСБ.

    «Установлено, что обвиняемый готовился выехать в Сирийскую Арабскую Республику с целью вступления в незаконное вооруженное формирование (НВФ), действующее против правительства республики. Фигурант уголовного дела, используя сеть интернет, также осуществлял поиск соучастников, желающих выехать в Сирию и вступить в НВФ», – сообщает управление ФСБ.

    По данным оперативников, у задержанного 24-летнего мужчины была обнаружена литература экстремистского содержания. Против него уже возбуждено уголовное дело.

    Отмечается, что обвиняемый признал свою вину. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По сумме вмененных задержанному обвинений ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #узбекистан #терроризм #фсб #саратов
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