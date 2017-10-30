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Украина
Высшее образование Гройсмана заинтересовало Генпрокуратуру Украины
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    Высшее образование Гройсмана заинтересовало Генпрокуратуру Украины

    22:17  30 Октября 2017  /обновлено: 22:21  30 Октября 2017
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    Высшее образование Гройсмана заинтересовало Генпрокуратуру Украины

    Киев, 30 октября. Генеральная прокуратура Украины инициировала досудебное расследование в отношении председателя правительства страны Владимира Гройсмана. Об этом сообщил в понедельник депутат Верховной рады Виталий Куприй.

    По словам украинского парламентария, в 2016 году он узнал о том, что Гройсман якобы поделал свой диплом о высшем образовании. Однако экс-генпрокурор Виктор Шокин не стал возбуждать уголовное дело.

    «Я решил возобновить борьбу за справедливость и снова обратился в Генпрокуратуру… Совсем неожиданно для меня ГПУ внесла эти сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту подделки документа об образовании Владимира Гройсмана», — отметил Куприй.

    Согласно предварительным данным,  речь может идти о возбуждении уголовного дела на основании части один статьи 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков).

    Автор: Алексей Громов
    #украина #гройсман
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