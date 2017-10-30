Высшее образование Гройсмана заинтересовало Генпрокуратуру Украины

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Киев, 30 октября. Генеральная прокуратура Украины инициировала досудебное расследование в отношении председателя правительства страны Владимира Гройсмана. Об этом сообщил в понедельник депутат Верховной рады Виталий Куприй.

По словам украинского парламентария, в 2016 году он узнал о том, что Гройсман якобы поделал свой диплом о высшем образовании. Однако экс-генпрокурор Виктор Шокин не стал возбуждать уголовное дело.

«Я решил возобновить борьбу за справедливость и снова обратился в Генпрокуратуру… Совсем неожиданно для меня ГПУ внесла эти сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту подделки документа об образовании Владимира Гройсмана», — отметил Куприй.

Согласно предварительным данным, речь может идти о возбуждении уголовного дела на основании части один статьи 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков).