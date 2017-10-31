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Сирия, 31 октября. Под ударами коалиции США погибла семья мирных жителей вблизи Абу Кемаля в Дейр эз-Зоре. Террористы ИГ1 провели контрнаступление близ поля Аль-Омар восточнее Меядина. ИГИЛ1 теряет территории в провинции Аль-Анбар в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивали САА прикрытие в городе Дейр эз-Зор; нанесли авиаудары по военным объектам ИГ к северо-востоку от Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрелы позиций исламистов в Восточной Гуте; потеряли одного из солдат САА, пытавшегося обезвредить бомбу, на востоке Хамы.

«Исламское государство»: попыталось доставить контрабандное оружие в район лагеря Аль-Ярмук к югу от Дамаска; провело контрнаступление на позиции курдов юго-восточнее Дейр эз-Зора; организовало теракт в Багдаде; вело бои с САА в Дейр эз-Зоре; утратило более 21 квадратных км территорий в провинции Аль-Анбар в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): понесла потери в результате обстрела САА в южной части провинции Даръа; продолжает перестрелки с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в юго-западной части Даръа; подверглась ударам «Ан-Нусры»*** близ города Ад-Дамир к северо-востоку от Восточной Гуты Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: провела минометный обстрел кварталов Дамаска, погибли мирные жители; подверглась обстрелам САА в районе городов Кафр Зета и Аль-Латамина севернее Хамы.

Курды: понесли потери в результате контратаки ИГ районе месторождения Аль-Омар в Дейр эз-Зоре; отбили у ИГ деревни Аль-Хириджа Аш-Шаркия, Аль-Эндеджи и Аль-Фудайн северо-восточнее Меядина в Дейр эз-Зоре.

Международная коалиция: нанесла авиаудары в районе города Абу Кемаль близ сирийско-иракской границы в Дейр эз-Зоре, убита семья мирных жителей.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки радикалы вооруженной оппозиции продолжили вести обстрелы столицы. Как передавало информационное агентство Al Manar News, еще в первой половине дня кварталы Баб Тума, Баб Шарки и Ад-Дувела подверглись минометным ударам исламистских группировок «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман». В результате обстрела погиб один из местных жителей, еще по меньшей мере девять гражданских лиц получили ранения. В свою очередь, сирийские войска открыли огонь по укрепрайонам радикалов на окраине населенного пункта Сакба, расположенного на территории оазиса Восточная Гута. Об этом сообщал новостной портал Smart News Agency.

Также под огнем боевиков «Ан-Нусры» оказался оккупированный Сирийской свободной армией (ССА) город Ад-Дамир, находящийся северо-восточнее Гуты. О потерях со стороны исламистов не сообщалось.

Стало известно, что террористы «Исламского государства»1 контрабандой доставляли оружие в район лагеря Аль-Ярмук, используя овец. Внутри одного из животных, перевозимых в анклав группировки, при помощи металлодетектора была обнаружена партия патронов, передавал новостной портал Special Monitoring Mission to Syria.

Провинция Хомс

К северу от административного центра провинции, где действует режим прекращения огня между войсками САР и «свободной армией», отмечались столкновения между САА и боевиками террористической организации «Тахрир Аш-Шам», на которую действие перемирия не распространяется. Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR) сообщал, что противники возобновили перестрелки недалеко от населенных пунктов Айн Хуссейн и Аль-Амария.

В минувшие сутки в Астану прибыли все делегации участников переговоров. Закрытые для журналистов двусторонние и многосторонние встречи уже прошли. Как заявляло агентство новостей Smart News Agency, было принято решение о доставке гуманитарной помощи мирному населению, проживающему на территориях, оккупированных исламистами на севере провинции. Сегодня днем пройдет пленарное заседание.

Провинция Дейр эз-Зор

Накануне утром правительственные силы заняли окраины кварталов Аль-Хамидия и Аль-Джубейль. На протяжении всего дня в Дейр эз-Зоре разворачивались бои за контроль над данными районами. Военные источники информагентства Al Masdar News уверены, что Аль-Хамидия будет взята в течение следующих суток. Сообщалось, что «Исламское государство» понесло значительные потери в результате столкновений. Не менее 50 террористов были ликвидированы, также ИГИЛовцы утратили несколько зданий. В свою очередь, правительственная армия лишилась 23 военнослужащих.

Позиции Сирийской демократической армии**** (SDF) вблизи комплекса нефтяных месторождений Аль-Омар подверглись внезапной контратаке террористической группировки. Согласно информации Al Masdar News, как минимум шесть солдат SDF были убиты в ходе столкновений. Более того, под контроль ИГИЛовцев вновь перешли несколько стратегических позиций в районе Аль-Омара.

Во второй половине дня курды продолжили стягивать кольцо окружения вокруг ИГИЛовцев к северо-востоку от Меядина, захватив деревни Аль-Хириджа Аш-Шаркия, Аль-Эндеджи и Аль-Фудайн. Об этом заявлял курдский Twitter-канал (ClaudiaAlMina).

Тем временем ВВС западной коалиции во главе с США активизировали боевые вылеты в районе города Абу Кемаль. Военный источник в социальной сети Telegram (NRVR11) сообщал, что в результате авиаударов международного альянса погибла семья мирных жителей, включая детей.

Провинция Даръа

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) спровоцировали обострение конфликта с войсками Башара Асада в одной из зон деэскалации — провинции Даръа. Как передавал военный источник в социальной сети Twitter (piosawaratown), солдаты САР были вынуждены открыть огонь по двум военным пикапам, приблизившимся к позициям САА и не отвечавшим на требование остановиться. В ответ на это исламисты также начали обстрел. Таким образом, в результате перестрелки шесть боевиков ССА были ликвидированы. Правительственные подразделения не понесли потерь в живой силе.

Между тем на юго-западе региона вновь прогремел взрыв, в результате которого пострадали два мирных жителя. Бомба сработала на территориях, подконтрольных «свободной армии», в городе Нава. Предполагается, что СВУ было установлено террористами формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», противостоящего ССА в Даръа. Во второй половине дня между ИГИЛовцами и отрядами ССА возобновились жестокие взаимные обстрелы.

Провинция Идлиб

Агентство новостей Al Manar News сообщало о том, что главарь террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1, Абу Аль-Кака после словесной перепалки с одним из местных жителей открыл стрельбу прямо на улицах города Сармада севернее Идлиба. По меньшей мере три человека из числа гражданского населения пострадали в результате пальбы.

На юге провинции не прекращается противостояние между Сирийской свободной армией и радикалами «Тахрир Аш-Шам». Как передавал Al Manar News, в деревне Кафр Набель исламисты антиправительственного альянса задержали одного из боевиков ССА. О причинах ареста ничего не сообщалось.

Провинция Хама

Правительственная армия при поддержке подразделений «Щита Каламуна» и Национальных сил обороны******(NDF) продолжила наступать на опорные пункты «Джебхат Ан-Нусры» в северной части региона. В результате ожесточенных столкновений сирийские войска освободили населенные пункты Аль-Мушейрифа и Ат-Тина. Более 30 радикалов погибли на поле боя. Значительную роль в этом сыграли ВКС РФ, наносившие авиаудары по военным объектам группировки. Военные источники информагентства Al Masdar News сообщают, что первостепенной целью САА на данном направлении является установление контроля над городом Ар-Рахаджан.

Оппозиционные источники несколько раз сообщали об обстрелах правительственными силами городов Кафр Зета и Аль-Латамина, находящихся севернее Хамы. Тем не менее о нанесенном исламистам уроне до сих пор не сообщалось.

В ходе разминирования территорий к востоку от столицы региона, освобожденных подразделениями САР при помощи ВКС РФ, произошел несчастный случай. При попытке обезвредить взрывное устройство погиб один солдат САА, передавал Twitter-канал (daraa_now).

Ирак

В минувшие сутки стало известно, что за несколько дней антитеррористической военной кампании в провинции Аль-Анбар более 21 квадратного километра территорий перешло под контроль Сил народной мобилизации и иракской армии. Штурм ключевого города Аль-Каим начнется в ближайшее время.

В районе Аль-Латефия в Багдаде произошел мощный взрыв. Как минимум пять местных жителей получили тяжелые ранения. Несмотря на то, что террористическая группировка «Исламское государство» пока не взяла на себя ответственность за организацию взрыва, местные активисты утверждают, что именно ИГИЛовцами было заложено СВУ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)