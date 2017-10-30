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Украина
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Политика
Манафорт не признал обвинения в свой адрес и был помещен под домашний арест
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    Манафорт не признал обвинения в свой адрес и был помещен под домашний арест

    21:54  30 Октября 2017
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    Манафорт не признал обвинения в свой адрес и был помещен под домашний арест

    Вашингтон, 30 октября. Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трамп Пол Манафорт отказался признать обвинения в свой адрес, и был помещен под домашний арест. Об этом сообщает ряд американских СМИ.

    Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу в суде федерального округа Колумбия были предъявлены обвинения по 12 пунктам, пишет газета «Известия». Содержание обвинений пока не публикуется.

    Напомним, что спецпрокурор США Роберт Мюллер определил первую группу людей, которым могут быть предъявлены обвинения в рамах идущего в США расследования о «вмешательстве России» в президентские выборы в 2016 году. В частности, Манафорта обвиняют в том, что он более 10 лет «секретно работал» на российского бизнесмена Олега Дерипаску, «продвигая интересы Москвы» в США. В то же время, сообщается, что часть предъявленных Манафорту обвинений касается отмывания денег с 2006 по 2015 год и не имеет отношения к Трампу.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #трамп #арест #манафорт #обвинения
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