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Сирия: Более 800 мирных жителей вернулись в свои дома за прошедшую неделю
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    Сирия: Более 800 мирных жителей вернулись в свои дома за прошедшую неделю

    22:02  30 Октября 2017  /обновлено: 22:04  30 Октября 2017
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    Сирия: Более 800 мирных жителей вернулись в свои дома за прошедшую неделю

    Москва, 30 октября. Более 800 сирийцев возвратились в свои дома за прошедшую неделю. Об этом сообщает российский Центр примирения сторон в САР.

    «В свои дома, оставленные с началом боевых действий, за истекшую неделю вернулись более 800 сирийцев», — говорится в сообщении, опубликованном Центром.

    Отмечается также, что российские военные доставили жителям населенного пункта Абу-Макбара провинции Аллепо гуманитарную помощь общим весом 1700 килограммов. Кроме того, нуждающимся жителям было выдано 300 продовольственных наборов. В ходе проведения гуманитарной акции российскими военными медиками также оказана амбулаторная медицинская помощь 156 местным жителям, в том числе 89 детям.

    Также сообщается, что правительственными силами Сирии во взаимодействии с российским Центром по примирению обеспечена безопасность проведения двух крупных гуманитарных конвоев ООН. Колонна в составе 22 рефрижераторов доставила гуманитарную помощь в населенные пункты Телль-Гехаб и Эт-Тайба провинции Даръа, находящиеся в южной зоне деэскалации.

    Автор: Федор Веснин
    #сирия #мирные жители #центр примирения
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