Сирия: Более 800 мирных жителей вернулись в свои дома за прошедшую неделю

В Избранное

Москва, 30 октября. Более 800 сирийцев возвратились в свои дома за прошедшую неделю. Об этом сообщает российский Центр примирения сторон в САР.

«В свои дома, оставленные с началом боевых действий, за истекшую неделю вернулись более 800 сирийцев», — говорится в сообщении, опубликованном Центром.

Отмечается также, что российские военные доставили жителям населенного пункта Абу-Макбара провинции Аллепо гуманитарную помощь общим весом 1700 килограммов. Кроме того, нуждающимся жителям было выдано 300 продовольственных наборов. В ходе проведения гуманитарной акции российскими военными медиками также оказана амбулаторная медицинская помощь 156 местным жителям, в том числе 89 детям.

Также сообщается, что правительственными силами Сирии во взаимодействии с российским Центром по примирению обеспечена безопасность проведения двух крупных гуманитарных конвоев ООН. Колонна в составе 22 рефрижераторов доставила гуманитарную помощь в населенные пункты Телль-Гехаб и Эт-Тайба провинции Даръа, находящиеся в южной зоне деэскалации.