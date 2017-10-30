В Совфеде объяснили заявление Путина о сборе биоматериалов россиян иностранцами

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Москва, 30 октября. Заместитель председателя комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал последние высказывания главы государства Владимира Путина о том, что иностранцы собирают биоматериалы россиян.

Как отметил Клинцевич, подобная деятельность ведется уже давно.

«Я не утверждаю, что речь непосредственно идет о подготовке биологической войны против России. Но ее сценарии, несомненно, разрабатываются. Как говорится, вдруг возникнет необходимость», — подчеркнул он.

Сенатор напомнил о том, что этносы могут по-разному реагировать на биооружие, поэтому сбор материалов идет в разных точках страны.

«Предостережение президента России прозвучало очень своевременно. Соответствующие службы на Западе должны знать, что мы в курсе их интереса», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о том, что кто-то целенаправленно и профессионально ведет сбор биологических материалов на территории страны.