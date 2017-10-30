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Сирия, 30 октября. На западе провинции Киркук в Ираке была обнаружена «спящая ячейка» ИГИЛ1. Один из главарей «Файлак Аш-Шам» был убит в Идлибе. Жители Дейр эз-Зора получили гумпомощь от сирийского Красного Полумесяца, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят точечные авиаудары по позициям исламистов северо-восточнее Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по позициям «Ан-Нусры»*** в южной части провинции Алеппо.

«Исламское государство»: понесло потери в столкновениях с ВС Ирака в иракской провинции Киркук.

«Тахрир Аш-Шам»: сообщает об артобстрелах САА в районе Восточной Гуты Дамаска; утверждает, что отбила атаку армии САР в районе населенного пункта Джабурин к северу от Хомса; заявляет о потерях САА к северу от Хамы.

«Файлак Аш-Шам»: потеряла одного из главарей в результате нападения неизвестных боевиков на трассе Идлиб — Маарет Масрин.

Провинция Дамаск

Военные источники в социальной сети Twitter (Ghouta_GMC) и (ShahbaPress), подконтрольные вооруженной оппозиции, продолжают публиковать сообщения об артиллерийских ударах Сирийской арабской армии (САА) по опорным пунктам радикалов недалеко от города Бейт Наим, а также на окраинах кварталов Джобар и Айн-Тарма на северо-востоке Дамаска. Однако оппозиционные новостные порталы при этом скрывают информацию о минометных обстрелах со стороны радикалов антиправительственных формирований «Файлак Ар-Рахман» и «Тахрир Аш-Шам», в результате которых сегодня утром погиб по крайней мере один человек из числа гражданского населения.

Провинция Алеппо

В южной части провинции начались вооруженные стычки между исламистами вооруженной оппозиции и войсками Башара Асада. Как утверждает телеканал Halab Today TV на своей странице в Twitter, артиллерия правительственной армии и проасадовских ополченческих отрядов ведет огонь по укрепрайонам боевиков альянса «Тахрир Аш-Шам» и группировки «Файлак Аш-Шам» в окрестностях деревень Расм Аль-Каркур и Кафрабеш. Напомним, ранее поступала информация о том, что вследствие участившихся нападения со стороны боевиков антиправительственных формирований на юг региона были передислоцированы дополнительные части САА и ополченцев-шиитов.

Провинция Хомс

Согласно данным оппозиционного источника в Twitter (AEJKhalil), боевики террористического объединения «Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, отбили атаку Сирийской арабской армии (САА) в районе населенного пункта Джабурин на севере провинции Хомс. Тем не менее правительственные новостные порталы не подтверждают данную информацию. Ранее сообщалось о том, что к северу от административного центра провинции отмечаются перестрелки, однако попыток прорвать оборону «Ан-Нусры» войска САР пока не предпринимали. Напомним, территории к северу от Хомса входят в одну из зон безопасности, однако постоянные провокационные обстрелы исламистов вынуждают сирийские подразделения открывать ответный огонь.

Провинция Дейр эз-Зор

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что в город Дейр эз-Зор прибыл конвой с гуманитарной помощью, доставленной сирийским Красным Полумесяцем. Наборы с продовольствием и медикаментами были привезены на 15 грузовиках. Таким образом, правительство Сирии продолжает оказывать поддержку гражданским лицам, проживающим на территориях, находившихся в оккупации террористов «Исламского государства»1 на протяжении порядка трех лет. Напомним, осада города была снята войсками Сирийской арабской армии (САА) при поддержке российской авиации в начале прошлого месяца.

Провинция Идлиб

Турецкий Twitter-канал (SNANewsAR) сообщает о том, что в провинции Идлиб продолжились нападения на лидеров антиправительственной группировки «Джебхат Фатх Аш-Шам»1 и союзных ей организаций. На этот раз в результате атаки неизвестных боевиков в районе шоссе Идлиб — Маарет Масрин был убит командир «Файлак Аш-Шам» по имени Абу Али Думмар. Предполагается, что нападавшие могли относиться к числу радикалов Сирийской свободной армии (ССА), с которыми у «Ан-Нусры» нередко возникают вооруженные конфликты. Также о своем присутствии в провинции не раз заявляло «Исламское государство».

Провинция Хама

Информационный портал Syrian Coalition на своей странице в сети Twitter сообщает о том, что российские военные самолеты продолжают наносить точечные авиаудары по огневым позициям радикалов вооруженной оппозиции на окраине деревни Соха, расположенной к северо-востоку от города Хама.

Тем временем, как утверждает подконтрольный исламистам источник в Twitter (AEJKhalil), севернее столицы провинции боевикам «Джебхат Ан-Нусры» удалось захватить вышку связи, при этом взяв в плен двоих солдат Сирийской арабской армии (САА). Кроме того, Twitter-канал заявляет, что в ходе столкновений боевики уничтожили БМП войск САР. Тем не менее правительственные источники пока не подтверждали данную информацию.

Ирак

Еще одна «спящая ячейка» «Исламского государства» была раскрыта в западной части провинции Киркук после проведения обысков. По сведениям новостного агентства Al Sumaria News, как минимум восемь радикалов террористической группировки были уничтожены в результате боев с иракскими войсками и ополченцами «Хашд Аш-Шааби» вблизи деревни Аль-Акуля. На одном из боевиков был надет пояс со взрывчаткой. По завершении операции был обнаружен тайник ИГИЛ с различными взрывчатыми веществами. Напомним, после нескольких терактов в регионе премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади направил в Киркук дополнительные части для обеспечения безопасности граждан.

Тем временем в течение последних четырех дней более 22 тысяч беженцев вернулись в свои дома в провинции Ниневия. Об этом сообщает информационный портал Iraqi News. Жители были эвакуированы в лагеря для беженцев во время боевых действий в Мосуле и его окрестностях.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)