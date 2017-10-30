Трамп не собирается увольнять спецпрокурора Мюллера – Белый дом

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Вашингтон, 30 октября. Президент США Дональд Трамп не имеет планов или намерений увольнять спецпрокурора Роберта Мюллера. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.

Специальный прокурор Мюллер по поручению Минюста США ведет расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Как ранее заявляла официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, администрация Трампа рассчитывает, что оно завершится в ближайшее время.

Она также добавила, что Трамп не планирует «никаких изменений» в отношении Мюллера, которого Трамп имеет право уволить, пишет «Газета.ru».

Расследование «российского вмешательства» в президентские выборы в США ведется в США с мая этого года как в ФБР, так и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения в свой адрес, называя их голословными.