Захарова указала на неточности в деле Манафорта

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Москва, 30 октября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о неточностях в деле бывшего руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

«Мне очень «понравился» фрагмент относительно того, что, оказывается, исходя из последних наработок американских силовиков, президентом Украины до Януковича была Юлия Тимошенко. Не знали, а, оказывается, была», — заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Представитель МИД РФ также подчеркнула, что «это очень важный момент, который показывает, как стряпался, делался, готовился этот документ».

Напомним, бывший руководитель предвыборного штаба президента Дональда Трампа Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс обвиняются по двенадцати статьям, включая сговор против США и сговор с целью отмывания средств. В обвинительном заключении сообщается, что с 2006 по 2015 годы Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов от работы в интересах Украины, занимаясь отмыванием денег и нарушая закон о регистрации иностранных агентов.

Отметим, расследование о якобы вмешательстве России в выборы в США ведется в ФБР и в конгрессе. Россия не раз опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».