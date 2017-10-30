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NASA решило напугать людей перед Хэллоуином «жуткими» звуками космоса
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    NASA решило напугать людей перед Хэллоуином «жуткими» звуками космоса

    21:38  30 Октября 2017
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    NASA решило напугать людей перед Хэллоуином «жуткими» звуками космоса

    Вашингтон, 30 октября. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало список «жутких» звуков космоса.

    Данная инициатива приурочена к празднованию Хэллоуина. Речь идет о звуках, которые записали космические аппараты, способные захватывать и преобразовывать радиоизлучение.

    В итоговый плейлист были включены 22 композиции.

    «Мы собрали сборник неуловимых звуков воющих планет и свистящего гелия, от которых по телу бегут мурашки», — отметила пресс-служба организации.

    Кроме того, в NASA провели конкурс детских тематических костюмов.

    Напомним, ранее сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предложили отправить новую автоматическую исследовательскую станцию к Плутону.

    Автор: Алексей Громов
    #nasa
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