NASA решило напугать людей перед Хэллоуином «жуткими» звуками космоса

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Вашингтон, 30 октября. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало список «жутких» звуков космоса.

Данная инициатива приурочена к празднованию Хэллоуина. Речь идет о звуках, которые записали космические аппараты, способные захватывать и преобразовывать радиоизлучение.

В итоговый плейлист были включены 22 композиции.

«Мы собрали сборник неуловимых звуков воющих планет и свистящего гелия, от которых по телу бегут мурашки», — отметила пресс-служба организации.

Кроме того, в NASA провели конкурс детских тематических костюмов.

Напомним, ранее сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предложили отправить новую автоматическую исследовательскую станцию к Плутону.