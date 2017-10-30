NASA решило напугать людей перед Хэллоуином «жуткими» звуками космоса
Вашингтон, 30 октября. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало список «жутких» звуков космоса.
Данная инициатива приурочена к празднованию Хэллоуина. Речь идет о звуках, которые записали космические аппараты, способные захватывать и преобразовывать радиоизлучение.
В итоговый плейлист были включены 22 композиции.
«Мы собрали сборник неуловимых звуков воющих планет и свистящего гелия, от которых по телу бегут мурашки», — отметила пресс-служба организации.
Кроме того, в NASA провели конкурс детских тематических костюмов.
Looking for Halloween Costume ideas? How about @NASAWebb? https://t.co/Lllw9pX4MB Or @NASAHubble? https://t.co/KS9c89yCov #NASACostume pic.twitter.com/Qp3t0fqRiT— NASA Education (@NASAedu) October 27, 2017
Напомним, ранее сотрудники Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предложили отправить новую автоматическую исследовательскую станцию к Плутону.