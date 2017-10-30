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Политика
Экс-главе предвыборного штаба Трампа грозит 80-летнее заключение
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    Экс-главе предвыборного штаба Трампа грозит 80-летнее заключение

    21:16  30 Октября 2017
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    Экс-главе предвыборного штаба Трампа грозит 80-летнее заключение

    Вашингтон, 30 октября. Бывшему главе предвыборного штаба действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Полу Манафорту грозит тюремное заключение сроком до 80 лет в том случае, если будет доказана его вина. Об этом сообщили в понедельник американские СМИ.

    «Манафорт может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 80 лет, а его деловой партнер Рик Гейтс — заключению сроком до 70 лет», — передает агентство Associated Press.

    Как передавало издание «Утро.ру», в обвинительном заключении содержатся 12 пунктов (включая заговор против США и заговор с целью отмывания денег).

    Согласно предварительным данным, Белый дом поспешил дистанцироваться от обвинений, предъявленных Полу Манафорту.

    Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал скандал вокруг экс-главы своего предвыборного штаба.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #манафорт
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