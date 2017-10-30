Экс-главе предвыборного штаба Трампа грозит 80-летнее заключение

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Вашингтон, 30 октября. Бывшему главе предвыборного штаба действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Полу Манафорту грозит тюремное заключение сроком до 80 лет в том случае, если будет доказана его вина. Об этом сообщили в понедельник американские СМИ.

«Манафорт может быть приговорен к тюремному заключению сроком до 80 лет, а его деловой партнер Рик Гейтс — заключению сроком до 70 лет», — передает агентство Associated Press.

Как передавало издание «Утро.ру», в обвинительном заключении содержатся 12 пунктов (включая заговор против США и заговор с целью отмывания денег).

Согласно предварительным данным, Белый дом поспешил дистанцироваться от обвинений, предъявленных Полу Манафорту.

White House distances Trump from Mueller indictments, says 'most' alleged activities took place before campaign. https://t.co/3iK0wAUdbI — The Associated Press (@AP) October 30, 2017

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал скандал вокруг экс-главы своего предвыборного штаба.